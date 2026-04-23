Таря Турунен продължава отброяването до „Frisson Noir“ с „The Trace Outlives“

Таря Турунен сподели песента „The Trace Outlives“, трети сингъл от предстоящия ѝ студиен албум "Frisson Noir", който излиза на 12 юни чрез earMUSIC.
В песента специално участие взема японската певица Сайо Комада, а към сингъла вече е наличен и официален видеоклип.
Според издателите "Frisson Noir" съчетава симфонично звучене, класически влияния и съвременен метъл. Албумът включва както по-мелодични и атмосферични композиции, така и по-тежки моменти, а в основата му е отличителният вокал на Таря.
В десетте композиции на "Frisson Noir" участие вземат и няколко специални гости, сред които Дани Филт от Cradle Of Filth, Apocalyptica, Марко Хиетала и Чад Смит от Red Hot Chili Peppers.
Албумът е миксиран от носителя на награда „Грами“ Нийл Аврон, работил с групи като Linkin Park, Skillet и Disturbed.
Frisson Noir ще бъде издаден на CD и винил, както и в лимитирани колекционерски издания, включващи допълнителни материали, фотографии, текстове, арт принтове и ексклузивни версии на песни.
"Frisson Noir" съдържание:
1. Frisson Noir
2. The Eternal Return
3. Leap Of Faith (Feat. Marko Hietala)
4. At Sea (Feat. Mervi Myllyoja + Niklas Pokki)
5. Blaze Forever
6. The Trace Outlives (Feat. Sayo Komada)
7. Tango (Feat. Apocalyptica)
8. Anemoia (Feat. Julián Bedmar + Valter Freitas)
9. I Don’t Care (Feat. Dani Filth)
10. Against The Odds (Feat. Chad Smith)