Предавания

Soundcheck

„Soundcheck“ със Stormy те настройва за следобедната доза музикални новини, премиери, фестивали, албуми и всичко най-важно от света на рока.

Водещата Цвети Симеонова Stormy е гласът зад микрофона, който всеки делничен ден от 16:00 до 17:00 часа прави проверка на случващото се в музиката - без излишен шум, само с най-същественото.

Ако обичаш звука на китарите, ритъма на барабаните и онова чувство, че музиката казва всичко вместо теб - тогава си на точното място.

Кутията на Z-Rock

„Кутията на Z-Rock“ събира най-интересните истории от света на рок музиката и ги представя чрез откровени интервюта и задълбочени разговори.

Всяка седмица надникваме зад кулисите на рок сцената, срещаме се с музиканти, продуценти и фенове, за да открием какво движи рок културата днес.

„Кутията“ не е просто предаване, а пространство за идеи, страст и автентичност, където всяка дума носи ритъма на свободата.

Z-Rock TOP 10

Класацията, която разказва истории!

Всяка седмица екипът на Z-Rock избира нова тема, вдъхновена от богатата рок култура- от легендарни китарни рифове и емблематични вокали до бунтарски послания и стилове, променили музикалната история. Песните разкриват духа на рока, неговите корени и културното му влияние върху поколенията.

Рок зона

Образователна рубрика, създадена специално за младежката аудитория, което разкрива силата и духа на рок културата. Събираме най-интересното от света на рок музиката и го представяме на езика на младите хора - динамично, вдъхновяващо и близко до тяхната реалност.

Вплетена органично в музикалната програма на Z-Rock, рубриката „Рок зона“ е мястото, където класиката среща модерното, а музиката се превръща в мост към нови идеи, свобода и креативност.