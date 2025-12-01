ПОНЕДЕЛНИК
00:00 - 16:00 - Рок музика
16:00 - 17:00 - Soundcheck
17:00 - 19:00 - Рок музика
19:00 - 20:00 - Кутията на Z-Rock*
20:00 - 23:00 - Рок музика
23:00 - 00:00 - Soundcheck*
ВТОРНИК
00:00 - 16:00 - Рок музика
16:00 - 17:00 - Soundcheck
17:00 - 19:00 - Рок музика
19:00 - 20:00 - Z-Rock TOP 10*
20:00 - 23:00 - Рок музика
23:00 - 00:00 - Soundcheck*
СРЯДА
00:00 - 16:00 - Рок музика
16:00 - 17:00 - Soundcheck
17:00 - 19:00 - Рок музика
19:00 - 20:00 - Кутията на Z-Rock*
20:00 - 23:00 - Рок музика
23:00 - 00:00 - Soundcheck*
ЧЕТВЪРТЪК
00:00 - 16:00 - Рок музика
16:00 - 17:00 - Soundcheck
17:00 - 23:00 - Рок музика
19:00 - 20:00 - Z-Rock TOP 10*
20:00 - 23:00 - Рок музика
23:00 - 00:00 - Soundcheck*
ПЕТЪК
00:00 - 10:00 - Рок музика
10:00 - 11:00 - Кутията на Z-Rock
11:00 - 16:00 - Рок музика
16:00 - 17:00 - Soundcheck
17:00 - 23:00 - Рок музика
23:00 - 00:00 - Soundcheck*
СЪБОТА
00:00 - 12:00 - Рок музика
12:00 - 13:00 - Z-Rock TOP 10
13:00 - 17:00 - Рок музика
17:00 - 18:00 - Кутията на Z-Rock*
18:00 - 00:00 - Рок музика
НЕДЕЛЯ
00:00 - 16:00 - Рок музика
16:00 - 17:00 - Z-Rock TOP 10*
17:00 - 00:00 - Рок музика
(*) – повторение