следва
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Woman in love
Liz McClarnoan

Програма

Публикувано на 01 Декември 2025
ПОНЕДЕЛНИК

00:00 - 16:00 - Рок музика

16:00 - 17:00 - Soundcheck

17:00 - 19:00 - Рок музика

19:00 - 20:00 - Кутията на Z-Rock*

20:00 - 23:00 - Рок музика

23:00 - 00:00 - Soundcheck*

ВТОРНИК

00:00 - 16:00 - Рок музика

16:00 - 17:00 - Soundcheck

17:00 - 19:00 - Рок музика

19:00 - 20:00 - Z-Rock TOP 10*

20:00 - 23:00 - Рок музика

23:00 - 00:00 - Soundcheck*

СРЯДА

00:00 - 16:00 - Рок музика

16:00 - 17:00 - Soundcheck

17:00 - 19:00 - Рок музика

19:00 - 20:00 - Кутията на Z-Rock*

20:00 - 23:00 - Рок музика

23:00 - 00:00 - Soundcheck*

ЧЕТВЪРТЪК

00:00 - 16:00 - Рок музика

16:00 - 17:00 - Soundcheck

17:00 - 23:00 - Рок музика

19:00 - 20:00 - Z-Rock TOP 10*

20:00 - 23:00 - Рок музика

23:00 - 00:00 - Soundcheck*

ПЕТЪК

00:00 - 10:00 - Рок музика

10:00 - 11:00 - Кутията на Z-Rock

11:00 - 16:00 - Рок музика

16:00 - 17:00 - Soundcheck

17:00 - 23:00 - Рок музика

23:00 - 00:00 - Soundcheck*

СЪБОТА

00:00 - 12:00 - Рок музика

12:00 - 13:00 - Z-Rock TOP 10

13:00 - 17:00 - Рок музика

17:00 - 18:00 - Кутията на Z-Rock*

18:00 - 00:00 - Рок музика

НЕДЕЛЯ

00:00 - 16:00 - Рок музика

16:00 - 17:00 - Z-Rock TOP 10*

17:00 - 00:00 - Рок музика

 

(*) – повторение  

