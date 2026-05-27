Таря Турунен със специален концерт в Античния театър в Пловдив

Таря Турунен се завръща в България за специален концерт на 18 септември в Античен театър Пловдив. Събитието е част от проекта „The World of Dreams“, който представя певицата в по-различна и камерна атмосфера, съпроводена от оркестър и пиано.

На сцената с нея ще бъдат музикантите от Държавна опера Пловдив, както и френският пианист Никола Хорват, който е основен партньор на Таря в тази поредица от концерти.

Програмата включва специално аранжирани версии на песни от соловата кариера на Таря, композиции от периода ѝ с Nightwish, както и нейни интерпретации на музика на Rammstein, Linkin Park, Within Temptation, Metallica, Slipknot и Jorn, наред с произведения от класическия репертоар.

Акцентът в „The World of Dreams“ пада върху гласа на Таря и симфоничните аранжименти, които придават ново звучене на добре познатите композиции. Концертът обещава по-интимна среща с артистката и различен поглед към нейната музика извън традиционния рок и метъл формат.

Събитието е част от форума Music Of The Ages и е включено в културния календар на Община Пловдив.

Любопитен детайл е, че музикалният уикенд в Пловдив ще продължи и на следващия ден. На 19 септември на сцената на Античния театър ще се качат Septicflesh с ексклузивното шоу „Ancient Whispers“, също заедно с Оркестъра на Държавна опера – Пловдив.

