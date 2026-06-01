Слушайте новия албум на Таря Турунен „Frisson Noir“

Новият студиен албум на Таря Турунен „Frisson Noir“ излезе днес, 12 юни, чрез earMUSIC. Финландската певица определя проекта като най-тежкия и най-емоционален запис в соловата си кариера досега.

Според Таря заглавието е вдъхновено от усещането за „frisson“, моментът, в който музиката предизвиква силна емоционална и физическа реакция.

„Това е моментът, в който музиката изпраща тръпка през тялото. Когато звукът престава да бъде просто звук и се превръща в усещане, спомен и емоция“, споделя певицата още при обявяването на албума през март.

“Frisson Noir” включва 10 композиции, в които Таря комбинира симфонично звучене, класически влияния и по-модерна метъл естетика. В проекта участват и редица специални гости, сред които Марко Хиетала, Дани Филт от Cradle Of Filth, Apocalyptica, Чад Смит от Red Hot Chili Peppers и японската певица Сайо Комада.

Сред песните в албума са „At Sea“, „The Trace Outlives“ и „I Don’t Care“ - тежкото съвместно парче с Дани Филт, което Таря определи като песен за индивидуализма и отказа човек да се съобразява с чуждите очаквания.

Албумът е миксиран от носителя на „Грами“ Нийл Аврон, работил с Linkin Park, Disturbed и Skillet.

Таря Турунен ще се завърне и в България на 18 септември за специалния концерт „The World of Dreams“ в Античния театър в Пловдив. В проекта певицата ще бъде съпроводена от музикантите от Държавна опера Пловдив и френския пианист Никола Хорват.

"Frisson Noir" съдържание:

1. Frisson Noir

2. The Eternal Return

3. Leap Of Faith (Feat. Marko Hietala)

4. At Sea (Feat. Mervi Myllyoja + Niklas Pokki)

5. Blaze Forever

6. The Trace Outlives (Feat. Sayo Komada)

7. Tango (Feat. Apocalyptica)

8. Anemoia (Feat. Julián Bedmar + Valter Freitas)

9. I Don’t Care (Feat. Dani Filth)

10. Against The Odds (Feat. Chad Smith)