Таря Турунен обединява сили с Дани Филт в новия сингъл „I Don’t Care“

Бившата вокалистка на Nightwish Таря Турунен представи новия си сингъл „I Don’t Care“ – второто парче от предстоящия ѝ студиен албум "Frisson Noir". В песента Таря си партнира с емблематичния глас на Cradle Of Filth – Дани Филт, като срещата между двамата създава едно от най-екстремните ѝ и впечатляващи сътрудничества досега.

„I Don’t Care“ е безкомпромисно тежка композиция, която съчетава симфонични елементи с модерна, мрачна метъл естетика. Тематично песента е бунт срещу наложените очаквания и илюзиите, които обществото създава около морала, вярата и успеха.

Таря коментира:

„Винаги съм вярвала в мечтите си и никога не съм позволявала на някого да взима решения вместо мен. Може да не се вписвам, но не ме интересува.“

Тя допълва, че отдавна се възхищава на начина, по който Дани Филт е изградил уникалната идентичност на Cradle Of Filth, и че той е идеалният гост за песен, посветена на индивидуализма и пълното пренебрежение към чуждото мнение.

Официалното видео към „I Don’t Care“, публикувано заедно със сингъла, визуализира този сблъсък на светове, като събира двамата артисти в мрачна, енергична и изразителна сценична среда.

Предстоящият албум „Frisson Noir“ продължава характерния за Таря диалог между класическа оркестрация, кинематографични аранжименти и съвременен метъл заряд. В рамките на 10 композиции албумът предлага както интимни пиано моменти, така и масивни китарни рифове.

Във "Frisson Noir" участват и редица специални гости, сред които Марко Хиетала (ex-Nightwish), Apocalyptica, Чад Смит (Red Hot Chili Peppers) и, разбира се, Дани Филт. Албумът е миксиран от носителя на „Грами“ Нийл Аврон (Linkin Park, Disturbed, Skillet).

"Frisson Noir" съдържание:

1. Frisson Noir

2. The Eternal Return

3. Leap Of Faith (feat. Marko Hietala)

4. At Sea (feat. Mervi Myllyoja & Niklas Pokki)

5. Blaze Forever

6. The Trace Outlives (feat. Sayo Komada)

7. Tango (feat. Apocalyptica)

8. Anemoia (feat. Julián Bedmar & Valter Freitas)

9. I Don’t Care (feat. Dani Filth)

10. Against The Odds (feat. Chad Smith)

След излизането на албума Таря ще започне международното турне „Frisson“, с първи концерт на 30 септември 2026 г. в Берлин.