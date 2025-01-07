Таря Турунен обяви новия си албум „Frisson Noir“

Финландската вокалистка Таря Турунен ще издаде новия си студиен албум „Frisson Noir“ на 12 юни 2026 г. чрез earMUSIC.

Самата Таря определя предстоящото издание като най-тежкия си албум до момента, вдъхновен от усещането за „frisson“ – онзи момент, в който музиката предизвиква силна емоционална и физическа реакция.

„‘Frisson’ е моментът, в който музиката изпраща тръпка през тялото. Това е моментът, в който звукът престава да бъде просто звук и се превръща в емоция, спомен и физическо усещане – ‘Frisson Noir’, мрачното тръпване“, споделя тя.

Първият сингъл от албума, песента „At Sea“, излезе на 18 март в полунощ във всички стрийминг платформи.

Точно в 10:00 ч. централноевропейско време, стартира и предварителната поръчка на албума чрез официалния сайт на earMUSIC.

