Зебра представиха дебютния си сингъл „Нещо повече“ в „Кутията на Z-Rock“

Новата българска група Зебра гостува в предаването „Кутията на Z-Rock“, където представи дебютния си сингъл „Нещо повече“. В студиото на Z-Rock бяха вокалистката Анджели (Ангелина Сапаревска) и Иван Юруков, актьор от Народния театър, но също така китарист, автор на песента и режисьор на видеоклипа на "Нещо повече".

Зебра не са само двамата – в групата са още Марин Лашев и Петко Славов, а по думите на музикантите всичко е започнало „много лесно, бързо и спонтанно“. Иван разказва, че с Петко се познават и работят заедно отдавна, Марин се включва покрай записи на други проекти, а появата на Анджели „подрежда“ нещата окончателно.

Името „Зебра“ се появява още преди окончателното оформяне на групата. Иван споделя, че се е събудил една сутрин с мисълта, че това е правилното име – зебрата е диво животно, не се „опитомява“, а шарката ѝ е уникална за всяка една – като пръстов отпечатък при хората. В този контраст между черно и бяло, казва той, се съдържа цяла палитра от емоции – и това им пасва.

Музикантите подчертават, че не се стремят към конкретен стил и предпочитат да не поставят рамки върху звученето си. Според тях песните ще намерят своята публика естествено, без да бъдат ограничавани от жанрови определения.

„Нещо повече“ е композицията, около която се оформя групата. Песента е замислена като диалог между мъжки и женски вокал, а темата ѝ засяга стремежа към по-пълноценна връзка и усещането, че винаги търсим нещо отвъд ежедневието.



Видеоклипът към песента е заснет в зимна обстановка, като голяма част от кадрите са реализирани в рамките на един снимачен ден. Оператор е Галина Василева, с която Иван Юруков работи и по други проекти.

Зебра вече разполагат с няколко готови песни и работят по бъдещо издание, като потвърждават, че втора композиция е записана и предстои да бъде представена. Първите им концерти са планирани за 8 март в София и на 13 март като подгряваща група на Ревю в клуб „Строежа“.

В прикачения аудиофайл ще чуете целия разговор на Stormy със Зебра – Анджели и Иван Юруков – в „Кутията на Z-Rock“.