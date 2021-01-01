Чуйте дебютния сингъл на Зебра „Нещо повече“

Новата българска група Зебра сподели онлайн първия си сингъл „Нещо повече“, придружен от официален видеоклип.

В състава на формацията участват познати музиканти от различни проекти: Ангелина Сапаревска-Анджели (вокал, пиано, тромпет), Марин Лашев (ударни), Петко Славов (бас, китара, вокал) и Иван Юруков (китара, вокал).

Клипът е режисиран от Иван Юруков, който освен музикант е и актьор в Народния театър, както и част от група Терпентина. Оператор на видеото е Галина Василева с асистент Димитър Костов.

Зебра ще представят песента на живо на 8 март в столичния клуб „Паве“. На 13 март групата ще се качи отново на сцена в София като подгряваща на Ревю в клуб „Строежа“.

Видеото към „Нещо повече“ можете да гледате, чрез плейъра по-долу.