Velian в „Кутията на Z-Rock“ преди излизането на новия албум „Embers“

Българската дарк метъл група Velian гостува в „Кутията на Z-Rock“ броени седмици преди излизането на третия си студиен албум „Embers“, който ще се появи на 13 март. В студиото при Stormy бяха Иван Иванов и Антонио Митов, а разговорът обхвана както самия запис, така и десетте години зад гърба на групата.

Музикантите разказаха, че този път са работили по различен начин — концентрирано и в сравнително кратък период, за да запазят усещането за момент. „Това ни позволи да запечатим един много готин снапшот от времето, в което е написан този албум“, обясниха те. „Embers“ е записан в студиото на Петър Братанов — първият им албум, реализиран извън собствените им условия.

За микса Velian работят с датския продуцент Якоб Хенсън, известен с работата си с Amorphis, Evergrey, Arch Enemy, Epica, Volbeat и много други. Групата призна, че комуникацията е била изцяло онлайн, но резултатът ги е убедил още от първото демо. По думите им „Embers“ ще включва 11 трака, а групата загатна и за допълнителни идеи, които са останали за бъдещ етап.

В интервюто стана дума и за най-новия сингъл „The Great Deceiver“, който групата описва като песен за надеждата като „големия измамник“ – за илюзиите, които сами си създаваме и разочарованията след това.

Разговорът засегна и визуалната страна на проекта — видеоклиповете, сценичното присъствие и усилията на групата да изгражда собствен свят около музиката си, въпреки ограниченията на независимата сцена. Velian потвърдиха и участието си на Hills of Rock 2026 на 26 юли, в деня с Paradise Lost и Nevermore — групи, които самите те посочват като важни влияния.

В края на разговора музикантите изразиха надежда новият албум да остане по-дълго в съзнанието на слушателите: „По възможност да не свърши за три дни“ — коментар към бързия цикъл на консумация на музика днес.