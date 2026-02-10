Юпитер 7 представиха „Завинаги“ в „Кутията на Z-Rock“

Юпитер 7 гостуваха в „Кутията на Z-Rock“, за да представят новия си сингъл „Завинаги“ – песен, която превръща спомена във вечност и доказва, че музиката е най-дългият живот на човек.

В композицията оживява една от последните идеи на Краси Куртев – легендарния басист на Акага. Неговият глас и дух са съхранени в демо запис, пазен от сина му Нео Куртев – китарист и вокалист на Юпитер 7.

„Открихме демото в един от най-трудните моменти. Докато събирахме снимки и спомени, попаднах на файл, който бях почти забравил, че сме записвали“, разказа Нео. Идеята е била записана преди около пет години – разговор между баща и син, уловен в музика.

Решението да бъде довършена песента идва веднага. В записа участват и близки приятели – Ясен Велчев, Радо Казасов, Сион Найман, Милена Борисова и още редица музиканти, които се включват безвъзмездно. Видеото към „Завинаги“ е режисирано от Жоро Марков.

„Беше много емоционално. Докато записвах моята част, буквално плачех. Но музиката има способността да освобождава“, признава Нео Куртев.

Юпитер 7 определят Краси Куртев като „осмия член на бандата“ – присъствие, което продължава да се усеща и днес.

Видеото изисква време и прецизност. Проектът се забавя с близо година, за да бъде намерен точният баланс между спомен и светлина.

„Мислехме различни варианти, включително с модерни технологии, но в крайна сметка решихме да заложим на естественото усещане. Клипът е отражение на истинската емоция“, обясниха музикантите.

Макар „Завинаги“ да е по-чувствителна и различна като звучене, тя не променя енергията на групата – а я разширява.

„Това е по-нежната страна на Краси. Един артист трябва да е чувствителен, за да твори“, казва Нео.

Юпитер 7 вече работят по нов материал и подготвят албум. Още в деня на интервюто музикантите са планирали работа по нова песен – този път с по-ведро настроение.

В прикачения аудиофайл ще чуете целия разговор – за пътя напред, за новата музика и за плейлиста, който вдъхновява Юпитер 7 днес.