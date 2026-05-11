Xandria идват в София на 8 октомври с концерт в Pirotska 5 Event Center

Xandria се завръщат в България тази есен. Концертът на групата ще се състои на 8 октомври в Pirotska 5 Event Center, а българската публика ще има възможност да чуе на живо актуалния облик на бандата и материал от последните им издания.

След период на промени и творческо развитие Xandria навлизат в нов етап от кариерата си, в който продължават да развиват характерната си комбинация от тежки китарни рифове, оркестрални аранжименти и мелодични вокали. Вече повече от две десетилетия групата остава сред разпознаваемите имена в симфоничния метъл, а песни като „Ravenheart“, „Valentine“ и „Nightfall“ се превръщат в част от облика на жанра.

Сериозна промяна в звученето идва с присъединяването на вокалистката Амбър Вурвахис през 2023 г. Нейният широк диапазон, от оперни вокали до по-агресивни изпълнения. разширява музикалните възможности на групата и намира отражение в албума "The Wonders Still Awaiting". Изданието получава силен международен отзвук и достига до челни позиции в класации като германския Top 10 и UK Rock & Metal Chart.

През 2024 г. Xandria продължават тази посока с EP-то "Universal Tales", в което експериментират с различни музикални влияния, от симфонични и оркестрални композиции до келтски елементи и акустични интерпретации. Така групата затвърждава желанието си да развива стила си, без да губи собствената си идентичност.

Концертите на Xandria са известни със своята силна атмосфера и внимателно изградено аудио-визуално преживяване. Музиката им се разгръща като последователен разказ, в който всяка композиция добавя нов пласт към цялостната картина нещо, което феновете в София ще могат да усетят на живо през октомври.

Билетите, с цени започващи от 40 евро, влизат в продажба за членовете на Fest Club на 8 май, а от 11 май ще бъдат достъпни за всички в мрежата на TicketStation.