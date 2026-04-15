The Prodigy идват в София на 2 август

Британските легенди на електронната музика The Prodigy се завръщат в България с концерт на 2 август на сцената на Vidas Art Arena. Събитието е част от лятната програма на Fest Team и отново насочва фокуса към столицата с име, което носи както сериозно музикално наследство, така и силно съвременно присъствие.

Пионерите на британската електронна сцена ще превърнат откритото пространство в Борисовата градина в място за среща на различни поколения фенове. Парчета като „Firestarter“, „Breathe“, „Out of Space“ и „Smack My Bitch Up“ и днес звучат със същата сила и продължават да влияят на начина, по който възприемаме електронната музика.

The Prodigy отдавна са излезли извън рамките на жанра. Те са една от групите, които промениха границите между електронния звук и живото изпълнение, превръщайки концертите си в нещо много повече от стандартно шоу. Лайвовете им са интензивни, шумни и напълно завладяващи – преживяване, в което енергията между сцена и публика се усеща почти физически.

И десетилетия след началото си, The Prodigy продължават да бъдат еталон за безкомпромисно сценично присъствие и силна продукция, която не прави компромис с нито един детайл.

Концертът в София ще бъде под открито небе в Борисовата градина – естествена среда за вечер, в която звукът и атмосферата ще вървят ръка за ръка.

Билетите влизат първо в продажба ексклузивно за членовете на Fest Club, на цени от 66 евро, а масовата продажба стартира на 29 април в мрежата на Ticket Station.