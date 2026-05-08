Knocked Loose, Last Hope и Expectations откриват летния сезон на Vidas Art Arena

Малката сцена на Vidas Art Arena открива летния си сезон тази вечер с концерт на Knocked Loose. Заедно с тях на сцената ще се качат и две от водещите имена на българската хардкор сцена – Last Hope и Expectations.

Събитието е и първото, на което Fest Team въвежда системата за чаши за многократна употреба „One cup. Endless encore.“. Инициативата ще бъде част от летните събития на компанията в София и Пловдив, включително фестивалите Hills of Rock и PHILLGOOD.

Новата система е част от програмата Refill. Reuse. Repeat., насочена към намаляване на отпадъците по време на събития. Чашите за многократна употреба вече са стандарт за редица големи фестивали и концертни арени по света, а сега моделът се въвежда и у нас.

Концертната вечер ще започне с Expectations – група, която през последните години се утвърди като едно от водещите имена в мелодичния хардкор у нас, с участия редом до Parkway Drive, Stick to Your Guns и Architects.

След тях на сцената ще излязат Last Hope – едно от най-разпознаваемите имена в европейския хардкор ъндърграунд, свирили с групи като Agnostic Front, Madball и Anthrax.

Хедлайнери на вечерта са Knocked Loose, които ще излязат на сцената в 21:00 ч., само дни след участието си преди Metallica в Атина. Бандата от Луисвил, Кентъки ще представи актуалния си албум You Won’t Go Before You’re Supposed To, определян като едно от най-обсъжданите хардкор издания на последната година.

Вратите на Vidas Art Arena ще отворят в 18:00 ч., когато ще започне и използването на новата система за чаши за многократна употреба. При първа напитка посетителите ще заплащат депозит от 3 евро за чашата, като при връщането ѝ в обозначените CUP POINT зони ще получават обратно 2 евро. Чашата може да бъде и запазена като сувенир от концерта.

Последни билети за събитието са налични в мрежата на Ticket Station.