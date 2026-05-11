Анимационерите се завръщат на живо с концерт в София

Анимационерите ще се завърнат на сцена с концерт на 10 юни в Vidas Art Arena. Събитието ще се проведе на малката сцена в Борисовата градина с подкрепата на Fest Team.

Концертите на Анимационерите са сравнително редки, което превръща всяка тяхна поява на живо в специално събитие за феновете на българската алтернативна сцена.

Създадена през 1997 г., групата бързо се утвърждава като едно от най-разпознаваемите и нестандартни имена в родната инди и алтернативна музика. Начело с Георги Згуров, Анимационерите изграждат собствен стил, в който се преплитат електронен рок и алтернативно звучене, а текстовете им са без аналог на родната сцена.

През 2000 г. групата печели награда за „Най-добър рок/алтернативен хит“ с песента „Красивата Лулу“, а няколко години по-късно албумът Plus получава отличие за „Най-добър рок албум“.

В периода между 1998 и 2002 г. Анимационерите са част от независимия лейбъл „Жълта музика“ заедно с Остава, Уикеда и Блуба Лу.

Дискографията на групата включва албумите А (2000), Plus (2003) и Animacionerite (2016), а песни като „Snowboard“, „Карам като луд“, „Има риск“ и „Plus“ продължават да бъдат сред най-разпознаваемите им композиции.

Настоящият състав на Анимационерите включва Георги Згуров-Гурко – вокали, Цветан Методиев – синтезатор, Антон Велев – китара, Росен Ватев – барабани и Мартин Евстатиев – бас.

Билетите за концерта вече са в продажба в мрежата на Ticket Station.