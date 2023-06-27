Гледайте новия видеоклип на Mammoth „Same Old Song“

Mammoth, бандата, водена от номинирания за „Грами“ автор, вокалист, мултиинструменталист и продуцент Волфганг Ван Хален, издаде третия си студиен албум – „The End“, който излезе на 24 октомври чрез BMG. Албумът съдържа 10 песни с обща продължителност от 39 минути и показва зрелостта и еволюцията на Волфганг като автор и изпълнител, откакто стартира соловата си кариера през 2020 г.
Новият проект е записан в легендарното студио 5150, създадено от Еди Ван Хален, а продуцент е дългогодишният му сътрудник Майкъл "Елвис" Баскет.
Заедно с албума Mammoth представиха и официалното музикално видео към четвъртия сингъл от „The End“ – „Same Old Song".
Следвайки традицията от предишните два албума, Волфганг Ван Хален сам е написал всички песни и е записал всички инструменти и вокали. От хипнотичния откриващ трак “One Of A Kind” до емоционалния финал “All In Good Time”, музикантът демонстрира впечатляваща музикална визия.
Първият сингъл от албума – едноименната песен “The End” – излезе през май и вече има над пет милиона гледания на видеото в YouTube, утвърждавайки новата ера на проекта Mammoth.
Траклист на “The End”:
1. One Of A Kind
2. The End
3. Same Old Song
4. The Spell
5. I Really Wanna
6. Happy
7. Better Off
8. Something New
9. Selfish
10. All In Good Time