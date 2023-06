Mammoth WVH, проектът, ръководен от Волфганг Ван Хален сподели лирик видео към сингъл "Take A Bow"

Песента ще влезе във втория студиен албум на Mammoth WVH "Mammoth II", който ще излезе на 4 август чрез BMG.

По-рано музикантът, който продължава да спаза традицията са пише и изпълнява всички инструменти и вокали сподели песните "Like A Pastime" и "Another Celebration At The End Of The World".