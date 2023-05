Mammoth WVH с нов сингъл "Like a Pastime"

Mammoth WVH, проектът, ръководен от Волфганг Ван Хален , бившият басист на групата Van Halen и син на покойния китарист Еди Ван Хален, ще издаде своя втори албум, "Mammoth II", на 4 август чрез BMG.

Дискът ще съдържа 10 песни, записани в легендарното студио 5150 и продуцирани от приятеля и сътрудник на Волфганг - Майкъл "Елвис" Баскет.

По-долу можете да гледате лирик видеоклип към втория сингъл от предстоящата творба, озаглавен "Like A Pastime"



"Mammoth II" съдържание:

1. Right?

2. Like A Pastime

3. Another Celebration At The End Of The World

4. Miles Above Me

5. Take A Bow

6. Optimist

7. I'm Alright

8. Erase Me

9. Waiting

10. Better Than You