Вини Мур и Майкъл Анджело Батио идват в София с Electric Guitarlands 2026

Китарните виртуози от UFO и Manowar ще излязат на сцената на Joy Station на 21 април заедно с международен състав от рок музиканти.

Публикувано на 27 Февруари 2026
Снимка: BGTSC

Китарните виртуози Вини Мур (UFO) и Майкъл Анджело Батио (Manowar) ще бъдат сред основните участници в Electric Guitarlands 2026 - събитие, което ще се проведе на 21 април от 20:00 ч. в столичния клуб Joy Station.

На сцената към тях ще се присъединят още китаристите Роуън Робъртсън (ex-DIO) и Johnny Nasty Boots, а зад микрофона ще застане Тита Тани (Goblin, ex-EHFAR). Ритъм секцията включва Франческо Капоралети на бас и Роберто Пирами на барабани.

Програмата на концерта ще обхване както авторски композиции от кариерите на участниците, така и класически рок произведения. Сред акцентите се очаква и прочутото соло на Батио, изпълнено на неговата характерна двойна китара.

Билетите вече са в продажба онлайн и в мрежата на Eventim.bg. До 3 март цената им е 30 евро, след което ще се увеличава с наближаването на датата на концерта. Деца до 7 години могат да присъстват без билет, но задължително с придружител.

Организаторите съобщават, че предстои да бъде обявена и допълнителна информация за събитието.

