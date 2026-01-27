Фабиен Ерни от Eluveitie с акустичен концерт на 15 май в София

Швейцарската певица и мултиинструменталистка Фабиен Ерни ще изнесе концерт на 15 май от 20:00 ч. в малката зала на столичния клуб Mixtape 5.

Събитието ще бъде в акустичен формат. В програмата са включени песни от соловия ѝ проект, композиции от репертоара на Eluveitie и Illumishade, както и подбрани кавъри. Изпълненията ще бъдат на клавишни и китара. На сцената с нея ще бъде китаристът Джонас Уолф.

Фабиен Ерни е швейцарска певица и мултиинструменталистка, която придобива световна популярност като част от фолк метъл сензацията Eluveitie. Още на 13-годишна възраст тя открива любовта си към пеенето, вдъхновена от изпълнители като Марая Кери, Селин Дион, Сара Конър и Уитни Хюстън. По-късно задълбочава музикалния си път чрез пианото и различни струнни инструменти, сред които арфа, укулеле и бузуки.

Артистичният ѝ път включва участия в музикален театър, балади, интерпретации на песни от филмови саундтраци и разнообразни колаборации. Благодарение на отличителния си глас и сценично присъствие, Фабиен работи с артисти и проекти като Feuerschwanz, Mortemia, TVINNA, Lindsay Schoolcraft и Temperance. Заедно с Вадим „Видик“ Оджог от Infected Rain създава и студийния проект Mindnova. Тя е и основател на модерната метъл формация Illumishade.

Сега Фабиен Ерни отваря нова глава в творческото си развитие. Соловият ѝ дебют поставя личната ѝ артистична визия в центъра и разкрива собствената ѝ музикална вселена. Предстоящият концерт в София ще предложи по-интимна и емоционална среща с нейното творчество.

Билетите са в продажба ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg.