Sirenia със специален юбилеен концерт на 9 май в София

Норвежката готик/симфо метъл формация SIRENIA ще изнесе специален концерт в София на 9 май, като част от европейското си турне по повод 25 години от създаването на групата.

Събитието е на 9 май от 20:00 ч. в клуб Mixtape 5, а организатор е BGTSC.

Sirenia са създадени през 2001 г. и са добре познати със стила си, в който се преплитат готик метъл и рок с класически оркестрации и елементи от по-екстремните метъл жанрове. Вокалите са разнообразни – водещи женски партии, подкрепени от мъжки вокали, хорове и атмосферични аранжименти. Текстовете засягат теми като живота, любовта, смъртта и вътрешните състояния на човека.

До момента групата има 11 студийни албума, EP и редица сингли, част от които са заемали челни позиции в радио класации в различни държави.

Билети се продават в мрежата на Eventim.bg и партньорските им обекти.

До 30 януари цената е 20 евро, след което ще се увеличава до деня на концерта. Електронните билети могат да бъдат сканирани директно от телефон.

Деца и непълнолетни могат да присъстват само с придружител и нотариално заверено пълномощно, освен когато са с родител. Деца до 7 години влизат без билет.

Предстои обявяването на допълнителна информация!