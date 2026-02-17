Accept с юбилеен концерт „Half A Century Of Metal“ на 27 юли в София

Германските хеви метъл ветерани Accept ще изнесат концерт в София на 27 юли 2026 г. Събитието ще се проведе в зала 1 на НДК и е част от юбилейното турне „Half A Century Of Metal“, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Началният час е 20:00.

Очаква се концертът да продължи над два часа и да включва обширен сетлист с песни от различни периоди в кариерата на групата. Accept са сред най-влиятелните европейски метъл формации и имат ключова роля за развитието на класическия хеви и спийд метъл. В репертоара им са заглавия като „Balls To The Wall“, „Metal Heart“, „Princess Of The Dawn“, „Fast As A Shark“, „Restless And Wild“, „Midnight Mover“, „Breaker“, „London Leatherboys“ и „Teutonic Terror“.

Билетите ще бъдат пуснати в продажба на 25 февруари от 11:00 ч. онлайн и в мрежата на Eventim. Деца до 3-годишна възраст (включително) ще влизат без билет, но без осигурено място, а за посетители до 16 години е предвидено намаление.

Концертът се организира от BGTSC. Очаква се допълнителна информация да бъде обявена на по-късен етап.