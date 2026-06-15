Венера по Залез представя нова версия на „призрак“

Мистериозната българска група Венера по Залез представи „писмо (призрак)“ – нова версия на песента „призрак“, която излезе преди месец.

Според музикантите историята на песента не е приключила с първото ѝ издание. Новата версия се ражда от усещането, че композицията има още какво да каже.

„Светът ѝ продължи да диша, докато не усетихме, че има още нещо за казване – нещо, което старата форма на песента не можеше да побере“, споделят от групата.

„писмо (призрак)“ вече е достъпна във всички стрийминг платформи, а в YouTube е публикувана с анимирано видео.

Преди официалната премиера Венера по Залез отново дава възможност на най-близките си последователи да чуят песента първи – традиция, която групата следва още от самото си създаване.

Според музикантите новата версия не е създадена по конкретен повод, а от естествената нужда песента да продължи живота си в различна форма.

„Продукцията превърна „призрак“ в призрак и така се роди „писмо““, казват те.

Венера по Залез продължава да пази мистерията около себе си, а „писмо (призрак)“ е поредната следа към света, който групата постепенно разкрива.