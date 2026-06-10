Цар Плъх представят „Дежа вю“ песен за загубата и страха от забрава

Цар Плъх се споделиха нова песен. „Дежа вю“ е първият нов сингъл на групата след дебютния албум „Най-после тишина“.

Парчето идва точно преди концерта „Заключение: Тишина“ на 25 юни в Маймунарника, най-голямото самостоятелно шоу на Цар Плъх до момента.

„Дежа вю“ звучи едновременно тежко и мелодично, а текстът се върти около загубата, паметта и страха, че с времето започваш да забравяш човек, който е бил важен за теб. Песента улавя онова странно усещане, в което отсъствието изглежда нереално, а спомените постепенно се смесват с настоящето.

Музикално групата продължава посоката от „Най-после тишина“, но тук има и нещо по-различно, повече пространство, повече напрежение и по-емоционално звучене. Китари, които редуват мелодия и тежест, динамични аранжименти и вокали, които звучат много по-лично и директно.

Видеото към песента е режисирано от Петър Тухчиев, който от години работи с групата по визуалната част на проектите им. Историята проследява човек, който не успява да избяга от спомените за изгубената си любов, докато границата между минало и настояще постепенно се размива.

На 25 юни в Маймунарника „Дежа вю“ ще прозвучи за първи път на живо. Концертът „Заключение: Тишина“ ще бъде своеобразен финал на периода около дебютния албум „Най-после тишина“, издаден през май 2025 г.

Групата обещава разширен сценичен състав, специални гости и вечер, в която песните от албума ще бъдат изсвирени по начина, по който винаги са искали да звучат на живо. Според Цар Плъх това ще е последният път, в който този материал ще бъде представен в този вид, преди групата да продължи напред към следващата си глава.

През последната година Цар Плъх влязоха в Spotify Viral Top 50 Bulgaria, а по-рано спечелиха и Голямата награда в конкурса „Пролет“ на БНР.

Билети за концерта на 25 юни все още има в bilet.bg.