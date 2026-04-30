ALI тръгват на лятно турне с нова музика и обновен концертен сетлист

След завръщането си на сцена през април и първите концерти на ALI 2.0, групата подготвя серия от летни участия в четири български града. През юли ALI ще представят обновен концертен сетлист, нов материал и новата посока, в която се развива звученето им през последните месеци.

Турнето започва на 2 юли в кино „Кабана“ в София, след което продължава на 10 юли в бар „Барабар“ в Бургас и на 11 юли в клуб „Ментол“ във Варна. Финалът ще бъде на 17 юли в Пловдив, където ALI ще открият първото издание на PHILLGOOD Festival.

Участието им ще постави началото на тридневния фестивал, който събира на една сцена различни имена от алтернативната и електронната сцена.

След паузата в края на 2025 и началото на 2026 г., ALI се завърнаха с нов басист, нова сценична програма и няколко неиздавани песни, част от които вече звучат на живо. През юли групата ще представи още нов материал, който все още не е официално издаден.

„В основата на групата ни е никога да не стоим на едно място и винаги да се развиваме. Това означава всяка репетиция и всеки концерт да са по-добри от предишните и целта ни на това турне е отново да се надскочим като звук и като визия“, споделя Али Абдала.

След дебютния албум “Introverse” от 2024 г., групата използва последните месеци за експерименти и работа върху нови идеи. Резултатът е концертна програма, която комбинира познатите песни от албума с нови композиции и по-смел подход към аранжиментите и звученето.

Летните дати на ALI:

2 юли – кино „Кабана“, София

10 юли – бар „Барабар“, Бургас

11 юли – клуб „Ментол“, Варна

17 юли – PHILLGOOD Festival, Пловдив

ALI са:

Али Абдала – вокали и китара

Милен Методиев – бас

Петар Шварц – китара

Антони Иванов – китара

Орлин Станчев – барабани