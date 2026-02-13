Венера по Залез с нов сингъл „призрак“

Венера по Залез продължават да разгръщат своята мистериозна концепция с новата песен „призрак“ – втори сингъл след дебюта „фигури“. Видеоклипът към парчето прави премиера днес, 30 април, в 11:00 ч. в YouTube канала на проекта, след като вече беше представен пред ограничен кръг фенове.

Ако първата поява на „Венера по Залез“ беше по-скоро дистанционно наблюдение, „призрак“ въвежда по-осезаемо човешко присъствие – крехко, несигурно и търсещо разбиране. Около излизането на песента се развива и нестандартна кампания извън дигиталното пространство. На избрани места и сред ограничен кръг хора започват да се появяват ръкописни писма без ясен подател. Те съдържат кодирани послания, които могат да бъдат разчетени само при спазване на конкретни инструкции, като в част от тях е скрит и достъп до визуализатора на песента – първият допир до атмосферата на „призрак“. Така композицията започва да съществува още преди официалната си премиера.

Самата песен разглежда състоянието, в което невъзможността за изразяване постепенно води до отчуждение. Лирическият герой остава затворен в собствените си мисли, опитвайки се да формулира нещо, което непрекъснато му се изплъзва – въпреки натрупването на думи. Тази вътрешна напрегнатост намира отражение и в музиката, която се движи между тишина и плътност, изграждайки многослойно и динамично звучене.

Видеото към „призрак“ е заснето в района на Белоградчишките скали и продължава визуалната линия от „фигури“. Докато в предишния сингъл присъстваха само силуети, тук абстрактните форми придобиват по-ясно изразено присъствие и се превръщат в персонажи, които съществуват на границата между реалното и нереалното. Те взаимодействат със средата и човешките емоции, без напълно да ги разбират, като лицата отново остават скрити, а идентичността – отложена.

Изборът на Белоградчишките скали като локация допълва концепцията със своя суров и едновременно красив пейзаж, който създава визуален паралел с вътрешните състояния, заложени в песента.

Режисурата и креативната концепция са дело на Микаела Милошева-Малеванова, в сътрудничество с оператора Тони Стоев. В екипа участват още Росен Савков, Сандрела Канаан и Ина Бояджиева, която стои и зад заснемането на процеса зад кадър.

С „призрак“ „Венера по Залез“ продължават да изграждат свят, в който музика, визуална естетика и комуникация с публиката се преплитат в една цялостна и постепенно разгръщаща се история.