„Венера по Залез“ дебютира с „фигури“ – мистериозен проект без лица, но с тежък звук

Нов български проект се появява на хоризонта – без имена, без биография и без жанрови етикети. Казва се Венера по Залез и дебютира днес, петък, 13 февруари, с песента „фигури“ и премиера на видеоклип в 11:00 ч. в официалния YouTube канал на формацията.

Името не е случайно. Венера – най-ярката планета на нощното небе – се вижда в онзи кратък преходен момент между деня и нощта. Именно в тази гранична зона между светлина и мрак се позиционира и музиката на проекта.

Венера по Залез избира да говори първо чрез музиката. Няма представяне на участниците, няма студийни снимки – само звук, визия и „фигури“ вместо лица.

Стилът може да бъде описан като плътен хеви-уейв, в който тежкият рок се преплита с ню уейв, индъстриъл, електроника и трип-хоп. Атмосферата е кинематографична, а композицията разчита еднакво на рифовете и на паузите между тях.

Дебютният сингъл проследява лирически герой, изгубен сред привидно притегателни образи, които се разпадат точно преди допир. „Фигурите“ изглеждат спасителни, но се оказват отражения без плът – метафора за илюзиите, които създаваме сами.

Видеото е заснето в Регионален исторически музей – София, чиято архитектура и усещане за натрупана памет подсилват визуалната концепция.

Режисурата и креативната концепция са дело на Микаела Милошева-Малеванова, вдъхновена от музиката на групата и визуалната естетика на Nicholas Alan Cope и Dustin Edward Arnold. Оператор е Тони Стоев, а в екипа участват още Росен Савков (асистент оператор), Ина Бояджиева (BTS) и Николай Петров / Nicolorstudio (цветни корекции).

С „фигури“ Венера по Залез прави първата си заявка – не чрез шум около имената, а чрез атмосфера и посока.

Проектът тепърва ще разкрива повече за себе си.