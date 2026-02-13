Hellion Stone отбелязват 10 години на сцена с нов сингъл и концерт в София

Софийската група Hellion Stone отбелязва 10 години на сцена с новия си сингъл и видеоклип „Sleep Now“, който излезе днес.

Юбилейното събитие ще бъде отбелязано с концерт на 13 март в клуб Mixtape 5. В програмата са включени песни от целия период на съществуване на групата, както и концертни премиери на „Men Who Knew Me“ и „Sleep Now“. Очаква се участие на гост-музиканти, с които Hellion Stone са работили или са споделяли сцена през годините.

През десетгодишната си история групата е свирила на големи и клубни сцени в България и чужбина, включително в зала „Арена Армеец“ и лондонския клуб The Underworld, както и на фестивали като Hills of Rock и Rebel Rebel. Hellion Stone са били част от концерти с Godsmack, Clawfinger, Bullet for My Valentine и Geoff Tate.

Новата песен „Sleep Now“ съчетава характерното за групата тежко звучене с текст със социален подтекст. По думите на автора Иван Попов, композицията представя въображаеми ситуации и оставя възможност за различни интерпретации.

Видеоклипът е заснет в изоставена индустриална сграда в столичния квартал Дружба. Режисьор е Никола Копаров, а оператор — Петър Димов – Българевеца.

Билетите за концерта са в продажба онлайн в EPaygo.bg на цени от 15 евро.