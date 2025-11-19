Greesh представят новия си албум „Ще лъжеш ли?“ на живо в София тази събота

Българската алтернативна банда Greesh ще представи на живо втория си албум „Ще лъжеш ли?“ с концерт в София тази събота, 10 януари, на сцената на бар „Тънка червена линия“.

Албумът излезе в края на 2025 г. и вече привлече внимание с характерния си суров фънк звук и силни социални текстове. Софийското шоу е част от зимното мини турне на Greesh, което преминава през няколко града в страната – Севлиево, Русе, Благоевград и Перник.

Вечерта на 10 януари ще започне със специален гост – Катерина Михайлова, позната като китарист, автор и изпълнител с изразен личен стил и интимно сценично присъствие. По време на сета на Greesh към групата ще се присъедини и Гурко за изпълнение на съвместното парче „Surf“, добавяйки още заряд към концерта.

Greesh звучат като сплотен квартет, обединен от приятелство и споделени теми – реални човешки отношения, фалш, его и напрежението в съвременното общество. В албума „Ще лъжеш ли?“ групата смесва фънк, арт рок и модерни ърбън влияния, като всяка песен носи личен и често ироничен разказ, поднесен с характерен груув.

Записите са осъществени през 2024–2025 г. в студио Sound Temple – Пловдив, с участието на Гриша Георгиев Greesh, Никола Джоков, Борис Спасов, Йоана Кунева и Галатея Мутафова, както и гост-музиканти.

Концертът в „Тънка червена линия“ обещава близка среща с групата – без маски, без компромиси и с пълната енергия на новите песни.

Билети ще се продават на входа.