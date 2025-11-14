Scotopia с нов албум „Languorland“ и концерт в Mixtape 5 на 26 ноември

Алтернативната рок група Scotopia представя официално втория си студиен албум „Languorland“, който от днес е достъпен във всички дигитални платформи. Премиерата ще бъде съпроводена с концерт на 26 ноември в клуб Mixtape 5 (Side B), където на сцената специални гости ще бъдат RUSITA & Live Band.

„Languorland“ съдържа 12 авторски композиции, писани в рамките на последните две години като естествено продължение на дебютния "Cimmerian Red" (2023). Записите са направени през пролетта на 2024 г. в студио Audioslot с продуцент Васко Райков (Odd Crew) – партньорство, което започва още през 2021 г. след спечелването на конкурса „Силата на НЕизвестните“. Част от записа е извършен „на живо“, с едновременно присъствие на всички музиканти – подход, който придава на албума сурово и автентично звучене, близко до концертната атмосфера на Scotopia.

Заглавието „Languorland“ идва от languor – усещане за физическа и психическа умора. Албумът представя тази вътрешна „територия“ чрез 12 отделни емоционални състояния, всяко описано с една дума. Така композициите оформят своеобразна карта на преживявания, в които се преплитат съпротива, изтощение и търсене на изразяване.

Първият сингъл от албума – „KeepSake“ – ще бъде придружен от видеоклип, който излиза на 21 ноември в 11:00 в YouTube канала на Scotopia. Режисьор е басистът Йордан Паунов, а видеото е заснето в репетиционната на групата в Заводъ 33 с минималистична сценична среда и фокус върху изпълнението.

На концерта в Mixtape 5 участие ще вземат RUSITA & Live Band – проектът на Русита Боева (група Ревю), който представя оригинални песни с поп-рок, фънк и R’n’B елементи и текстове на български. На сцената ще се включат Владислав Зидаров, Любо Иванов, Драгомир Милев и Тервел Вълчанов.

След премиерата в София, Scotopia ще представят албума и в Пловдив на 5 декември в клуб Download, с участието на One Day Less.

Scotopia са:

Пламен Михайлов – вокали и китара

Михаел Найденов – барабани

Йордан Паунов – бас китара