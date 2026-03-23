Velian ще подгряват Avantasia в София на 10 юни

Българската дарк метъл група Velian ще подгрява Avantasia при първото им гостуване в София. Концертът е на 10 юни 2026 г. в Asics Arena (Фестивална) и обещава мащабно, над двучасово шоу от страна на немската супергрупа.

Само преди дни бандата издаде третия си албум „Embers“, който вече събира силни отзиви и затвърждава посоката им – мрачен, мелодичен метъл с ясно изразена атмосфера и концепция.

На 18 април и 8 май групата ще представи албума и с два самостоятелни концерта – в Пловдив и София.

Създадени през 2015 г., Velian постепенно изграждат име с интензивни лайвове и силна визуална идентичност – стиймпънк естетика, мултимедия и цялостна сценична концепция, която допълва музиката им.

Зад гърба си имат участия на фестивали и концерти с имена като Kamelot, Paradise Lost, Kreator, Eluveitie, Sabaton, Iron Maiden и Judas Priest, както и редица съпорт участия из страната и региона.

С новия „Embers“, смесен и мастериран от Якоб Хенсън (Amorphis, Volbeat, Arch Enemy, Katatonia), Velian звучат по-уверени и фокусирани от всякога. На 10 юни в София ще се срещнат два различни свята – театралният размах на Avantasia и по-тъмната, емоционална линия на Velian.