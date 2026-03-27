Гледайте новото текстово видео на Velian – „Ministry“

Българската дарк метъл група Velian представи ново текстово видео към песента „Ministry“ – част от последния им албум „Embers“, издаден през март.
Албумът, е смесен и мастериран от Якоб Хенсън – име, добре познато в тежката сцена с работата си с банди като Volbeat, Amorphis и Arch Enemy.
Velian подготвят и серия от концерти у нас. Групата ще представи „Embers“ на живо на:
18 април – клуб Under City, Пловдив
8 май – клуб Mixtape 5, София
Специални гости на двете дати ще бъдат Kynetic и Fransis Forth.
„Embers“ е наличен и на CD с 16-странична книжка онлайн и специализирани магазини.