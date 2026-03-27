Shine On Me
Dan Auerbach
Avantasia идват в София с впечатляващ звезден състав

Концертът на Tobias Sammet и компания е на 10 юни в Asics Arena

Публикувано на 12 Май 2026
Avantasia ще изнесат първия си концерт в София на 10 юни 2026 г. в Asics Arena, а заедно с Tobias Sammet на сцената ще излязат и редица добре познати имена от световната рок и метъл сцена.

През последните 25 години Avantasia се утвърдиха като една от водещите сили в симфоничния и пауър метъла, с десет студийни албума, световни турнета и участия като хедлайнери на големи международни фестивали. Сред най-успешните им издания е Moonglow, достигнал до челни позиции в класациите.
За концерта в София Tobias Sammet ще доведе впечатляващ състав от гост-музиканти и вокалисти. Сред тях са Ronnie Atkins, Bob Catley, Kenny Leckremo и Tommy Karevik.

В шоуто ще участват още Herbie Langhans, познат от групи като Firewind и Voodoo Circle, италианската певица Chiara Tricarico, както и дългогодишният сътрудник на Avantasia Sascha Paeth, работил с Edguy, Kamelot и Epica.

На сцената ще бъдат още клавиристът и продуцент Michael Rodenberg и барабанистът Felix Bohnke.
Очаква се концертът да продължи повече от два часа и да включва както класически песни на Avantasia, така и композиции от най-новия им албум Here Be Dragons, издаден през февруари тази година.

