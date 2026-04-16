Velian с ново текстово видео към „Elegy to the Future“

Родната дарк метъл формация Velian представи ново текстово видео към песента „Elegy to the Future“, част от актуалния им албум "Embers", издаден през март тази година.

Албумът е смесен и мастериран от датския продуцент Якоб Хенсън, работил с имена като Amorphis, Arch Enemy и Volbeat и др.

В интродукцията на „Elegy to the Future“ е включена поема на британската поетеса Кристина Розети (1830–1894), което допълва характерната мрачна и атмосферна линия в музиката на групата.

Velian ще представят албума Embers на живо този петък, 8 май 2026 г., в Mixtape 5. Специални гости на събитието ще бъдат Fransis Forth.

Embers е наличен на CD с 16-странична книжка и може да бъде намерен в онлайн и специализирани музикални магазини.