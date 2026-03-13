VELIAN представят новия си албум „Embers“ с концерти в София и Пловдив

Българската дарк метъл група VELIAN ще представи на живо новия си албум „Embers“, който излезе на 13 март 2026 г., с два специални концерта в страната.

Първата дата е на 18 април в Пловдив в клуб Under City, а втората – на 8 май в София в клуб Mixtape 5. На сцената към VELIAN ще се присъединят и специални гости – KYNETIC в Пловдив и FRANSIS FORTH в София.

Създадени през 2015 г., VELIAN вече имат зад гърба си три албума, едно EP и редица сингли. Звученето им съчетава различни метъл стилове – от готик и мелодик дет метъл до пауър елементи. През годините бандата е делила сцена с имена като Kamelot, Paradise Lost, Tiamat, Borknagar, Myrath и покойния Warrel Dane.

Специалните гости също допълват силната програма на двете вечери. FRANSIS FORTH са мелодична дет/блек метъл група от София, която се завърна на сцената с нов състав и издаде дебютния си албум „Left to Save“ през 2025 г. От своя страна KYNETIC е проект на китариста Александър Ангелов (Renegat), който съчетава авторски идеи, развивани през годините.

Визията на концертите е дело на Николас Петрас.

Билети за концерта в София са налични в мрежата на Bilet.bg, а за двете събития ще се продават и на място в деня на концертите.

Очаква се скоро да бъде обявена и допълнителна информация около концертите.