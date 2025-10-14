Velian разкриват последния гост за юбилейния си концерт

Velian обявиха името на втория и последен специален гост за своя юбилеен концерт по случай 10-годишнината на формацията. На 5 декември 2025 г. в столичния клуб Mixtape 5 към тях ще се присъединят Embrace By Dark – една от най-емблематичните тъмни метъл банди на българската ъндърграунд сцена.

Embrace By Dark е българска Dark Avant-garde Metal група с над 30 години история. Основана през есента на 1995 г., формацията остава вярна на собствената си философия и независим дух, която самите музиканти описват така:

„Това е от онези редки проекти, чието съществуване отрича ограниченията на времето и пространството, превръщайки се в нещо много по-трайно и значимо от обикновена метъл група.“

През дългата си кариера Embrace By Dark са споделяли сцена с утвърдени имена като Moonspell, Rotting Christ, Uada, Fen и други. Последният им албум – „Extrasensory“ – излиза през 2024 г. чрез италианския лейбъл WormHoleDeath, затвърждавайки уникалното им звучене и място в европейската тъмна метъл сцена.

Билети за юбилейния концерт на Velian са налични в мрежата на Bilet.bg и EpayGO.