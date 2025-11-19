Velian обявиха трети студиен албум "Embers"

Българската дарк метъл група Velian подготвя своето ново дългосвирещо издание. Третият студиен албум в дискографията им носи името „Embers“ и ще излезе официално на 13 март 2026 г. Първият сингъл, който е и заглавна песен на албума вече е факт, а видеото към него можете да гледате по-долу.

Работата по албума е поверена на датския продуцент Якоб Хенсън (Hansen Studios) – име, свързано с последния албум на Amorphis, както и с творби на Volbeat, Arch Enemy, Epica, Katatonia, Evergrey и Amaranthe. Записите са направени в Pepinio Records в София, с участието на звукорежисьора Петър Братанов.

Видеото към „Embers“ е съвместна продукция на Never Stopping Production и самите Velian, а художественото оформление е дело на Николас Петрас.

Както знаете, съвсем скоро Velian ще отпразнуват и 10 години на сцена със специален концерт на 5 декември 2025 в столичния клуб Mixtape 5.