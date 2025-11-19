Въведете търсената дума и натиснете Enter
Velian обявиха трети студиен албум "Embers"

Чуйте първия сингъл.

Публикувано на 24 Ноември 2025
Velian обявиха трети студиен албум

Българската дарк метъл група Velian подготвя своето ново дългосвирещо издание. Третият студиен албум в дискографията им носи името „Embers“ и ще излезе официално на 13 март 2026 г. Първият сингъл, който е и заглавна песен на албума вече е факт, а видеото към него можете да гледате по-долу.

Работата по албума е поверена на датския продуцент Якоб Хенсън (Hansen Studios) – име, свързано с последния албум на Amorphis, както и с творби на Volbeat, Arch Enemy, Epica, Katatonia, Evergrey и Amaranthe. Записите са направени в Pepinio Records в София, с участието на звукорежисьора Петър Братанов.

Видеото към „Embers“ е съвместна продукция на Never Stopping Production и самите Velian, а художественото оформление е дело на Николас Петрас.

Както знаете, съвсем скоро Velian ще отпразнуват и 10 години на сцена със специален концерт на 5 декември 2025 в столичния клуб Mixtape 5.

