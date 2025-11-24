Velian представиха нов сингъл и видеоклип „The All Consuming Fire“

Българската dark metal група Velian сподели нова песен и видеоклип. Днес, 5 декември 2025 г., бандата пусна втория сингъл от предстоящия си албум „Embers“, който носи името „The All Consuming Fire“. Видеото вече е налично в YouTube, а песента може да бъде слушана в стрийминг платформите.

Изданието идва в деня, в който Velian празнуват 10 години на сцена с голям концерт в столичния клуб Mixtape 5. Групата сподели, че вместо обичайните „последни повиквания“, е предпочела да подари нова музика на слушателите си.

„Ще се видим довечера – вратите отварят в 19:00 ч.“, казват музикантите в официалното си съобщение.

„The All Consuming Fire“ е вторият сингъл от албума „Embers“, който ще излезе на 13 март 2026 г. Песента следва силната линия, зададена от първия сингъл „Embers“, и затвърждава усещането, че Velian готвят едно от най-амбициозните си издания до момента.