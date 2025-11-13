Тази събота е концертът на Tiamat в София

Концертът на шведската готик метъл група Tiamat в София ще се състои тази събота, 15 ноември, в клуб Joy Station. Събитието е едно от най-очакваните метъл гостувания за 2025 г., а преди Tiamat на сцената ще се качи българската дарк/дуум банда Velian.Родната формация подготвя нов материал и ще подгрее публиката с подбрана селекция от свои композиции. И Tiamat, и Velian работят по предстоящи издания, което увеличава очакванията за нови песни на живо.

Вратите на клуба ще бъдат отворени в 18:30, а Velian започват в 19:30. Tiamat ще излязат на сцената в 20:30, като шоуто им обещава селекция от утвърдени парчета и акценти от актуалните проекти на шведската банда.

Билети за събитието се предлагат в мрежите на Bilet.bg, Eventim и Ticketportal.

Деца до 10-годишна възраст могат да присъстват без билет, но само с придружител.