Песента е последен сингъл преди излизането на третия албум на българската дарк метъл група – „Embers“, който ще се появи на 13 март.

Публикувано на 06 Март 2026
Velian разкриват „Forgiveness“ дни преди премиерата на „Embers“

Българската дарк метъл група Velian сподели новия си сингъл „Forgiveness“, придружен от официален видеоклип. Песента е последното издание преди премиерата на предстоящия им албум „Embers“, който ще излезе на 13 март.

„Embers“ ще бъде третият студиен албум в дискографията на групата и ще включва общо единадесет песни. Част от тях вече бяха представени като сингли през последните месеци.

Записите на албума са реализирани в софийското студио Pepinio Records със студиен инженер Петър Братанов, а смесването и мастерирането са поверени на датския продуцент Якоб Хансен (Hansen Studios). Той е работил с имена като Amorphis, Volbeat, Arch Enemy, Epica, Katatonia, Evergrey и Amaranthe.

Обложката на „Embers“ е дело на Khaos Diktator Design – артистичният псевдоним на вокалиста на Gorgoroth Атеригнер, а цялостният дизайн на изданието е реализиран от Николас Петрас.

Наскоро музикантите гостуваха и в предаването „Кутията на Z-Rock“, където разказаха повече за създаването на „Embers“, новите песни и плановете си за 2026 година. Целия разговор можете да чуете тук.

