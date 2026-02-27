Velian разкриват „Forgiveness“ дни преди премиерата на „Embers“

Българската дарк метъл група Velian сподели новия си сингъл „Forgiveness“, придружен от официален видеоклип. Песента е последното издание преди премиерата на предстоящия им албум „Embers“, който ще излезе на 13 март.

„Embers“ ще бъде третият студиен албум в дискографията на групата и ще включва общо единадесет песни. Част от тях вече бяха представени като сингли през последните месеци.

Записите на албума са реализирани в софийското студио Pepinio Records със студиен инженер Петър Братанов, а смесването и мастерирането са поверени на датския продуцент Якоб Хансен (Hansen Studios). Той е работил с имена като Amorphis, Volbeat, Arch Enemy, Epica, Katatonia, Evergrey и Amaranthe.

Обложката на „Embers“ е дело на Khaos Diktator Design – артистичният псевдоним на вокалиста на Gorgoroth Атеригнер, а цялостният дизайн на изданието е реализиран от Николас Петрас.

Наскоро музикантите гостуваха и в предаването „Кутията на Z-Rock“, където разказаха повече за създаването на „Embers“, новите песни и плановете си за 2026 година. Целия разговор можете да чуете тук.