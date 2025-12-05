Чуйте новия сингъл на Velian "The Great Deceiver"

Българската дарк метъл формация Velian представи трети сингъл от предстоящия си нов албум "Embers". Песента носи заглавието "The Great Deceiver" и излезе днес, 6 февруари 2026 г.

Сингълът следва вече представените композиции „The All Consuming Fire“ и „Embers“ и дава още един поглед към звука и концепцията на предстоящия албум. Към „The Great Deceiver“ е публикувано и официално лирик видео, а песента е налична за слушане в основните стрийминг платформи.

"Embers" ще бъде третият студиен албум в дискографията на Velian и е насрочен за издаване на 13 март 2026 г. Записите са реализирани в софийското студио Pepinio Records със студиен инженер Петър Братанов, а смесването и мастеринга са дело на датския продуцент Якоб Хансен от Hansen Studios. Той е работил с редица утвърдени имена от световната метъл сцена, сред които Amorphis, Volbeat, Arch Enemy, Epica, Katatonia, Evergrey и Amaranthe.

Допълнителна информация около "Embers" се очаква да бъде разкрита на по-късен етап.