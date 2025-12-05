Въведете търсената дума и натиснете Enter
Чуйте новия сингъл на Velian "The Great Deceiver"

Третият студиен албум на групата излиза на 13 март.

Публикувано на 06 Февруари 2026
Чуйте новия сингъл на Velian

Българската дарк метъл формация Velian представи трети сингъл от предстоящия си нов албум "Embers". Песента носи заглавието "The Great Deceiver" и излезе днес, 6 февруари 2026 г.

Сингълът следва вече представените композиции „The All Consuming Fire“ и „Embers“ и дава още един поглед към звука и концепцията на предстоящия албум. Към „The Great Deceiver“ е публикувано и официално лирик видео, а песента е налична за слушане в основните стрийминг платформи.

"Embers" ще бъде третият студиен албум в дискографията на Velian и е насрочен за издаване на 13 март 2026 г. Записите са реализирани в софийското студио Pepinio Records със студиен инженер Петър Братанов, а смесването и мастеринга са дело на датския продуцент Якоб Хансен от Hansen Studios. Той е работил с редица утвърдени имена от световната метъл сцена, сред които Amorphis, Volbeat, Arch Enemy, Epica, Katatonia, Evergrey и Amaranthe.

Допълнителна информация около "Embers" се очаква да бъде разкрита на по-късен етап.

 

