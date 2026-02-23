Velian разкриха обложката и списъка с песни на албума "Embers"

Българската дарк метъл група Velian показа обложката и пълния списък с песни на предстоящия си трети студиен албум „Embers“. Изданието ще излезе на 13 март 2026 г. и ще включва единадесет нови авторски композиции.
Записите са осъществени в Pepinio Records със студиен инженер Петър Братанов, а смесването и мастерирането са поверени на датския продуцент Якоб Хенсен (Hansen Studios). Той е познат с работата си с групи като Amorphis, Volbeat, Arch Enemy, Epica, Katatonia, Evergrey, Amaranthe и други.
Обложката на „Embers“ е дело на Khaos Diktator Design — артистичния псевдоним на Atterigner, вокалист на норвежката блек метъл група Gorgoroth. Дизайнът на цялостното оформление е създаден от Николас Петрас.
Албумът “Embers” съдържа следните композиции:
1. Embers
2. Song of Regret
3. The Endless Yearning
4. Elegy to the Future
5. Forgiveness
6. Ministry
7. The Great Deceiver
8. The All Consuming Fire
9. In a Bleak New Dawn
10. The Fall
11. A Mere Reflection
Част от песните вече бяха представени като сингли, които могат да бъдат чути чрез плейъра по-долу: