Остава представят новия си албум „Сърце/Вина“ тази седмица

Остава са готови със своя нов студиен албум „Сърце/Вина“, който официално излиза на 5 декември. Това е седмият албум в дискографията на една от най-разпознаваемите български алтернативни рок групи и съдържа осем песни, изпълнени с характерната за Остава мелодична меланхолия, лични търсения и емоционална откровеност.

В албума влизат вече познатите сингли „Мона Лиза“, „Виновен“ и „Спомен“, които задават настроението на новия материал – съвременен, личен и дълбоко човешки. Музиката и текстовете са дело на Свилен Ноев и Георги Георгиев, а за да избере финалните композиции, групата отново се събира за творческа сесия във вила в с. Рибарица – същото място, където преди три години създават албума „Кислород“.

„Сърце/Вина“ се движи между два полюса – интимното и социалното. Част от песните носят любовно и сетивно настроение, други поглеждат към абсурдите на ежедневието и натрупаните разочарования на съвремието. В своята цялост албумът е тъжно-любовен, но оставя след себе си и надежда. Музикален продуцент е Георги Станев, дългогодишен съмишленик на Остава.

Преди премиерата на целия албум, групата представи и новия сингъл „Аристократ“ – композиция с отчетлив китарен риф и текст, който отразява напрегнатото и противоречиво настояще със самоирония и наблюдателност. Видеото към песента, дело на Невена Спасова, е заснето по време на концерт на бандата във Военния клуб в София и улавя автентичната енергия на Остава на живо.

Първият концерт от промоцията е тази седмица

Остава започват зимното си турне с концерт-промоция на „Сърце/Вина“ на 5 декември в клуб ДОМ в София. След това групата ще гостува в:

Пловдив – 11 декември

Стара Загора – 27 декември

Бургас – 28 декември

Новите песни обещават още по-зрял и искрен прочит на музикалния свят на Остава – група, която продължава да създава карта на чувствата, поколенческите преживявания и малките истини от ежедневието.

Билети за концертите могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim и партньорските каси.