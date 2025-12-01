Въведете търсената дума и натиснете Enter
следва
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

Още един сингъл от новия албум на Alter Bridge

Слушайте новата песен "Playing Aces"

Публикувано на 03 Декември 2025
Още един сингъл от новия албум на Alter Bridge

Alter Bridge продължават да покачват интереса към предстоящия си осми студиен албум. Днес групата пусна чисто новия сингъл „Playing Aces“ – трета песен от албума "Alter Bridge", който излиза на 9 януари 2026 г. чрез Napalm Records.

„Playing Aces“ показва още една страна от динамичното ново звучене на бандата стегнати рифове, силна вокална линия и характерното напрежение, което Alter Bridge умеят да съвършенство. Песента идва след синглите "What Lies Within" и "Silent Divide", които излязоха по-рано тази година.

Албумът "Alter Bridge" ще включва 12 нови композиции, записани през пролетта в легендарното студио 5150 в Калифорния, както и в студиото на дългогодишния продуцент на групата Майкъл „Elvis“ Баскет във Флорида. Сред заглавията, които вече привличат внимание, са „Rue The Day“, „Disregarded“ и „Scales Are Falling“.Групата сподели още, че в песента "Trust In Me" вокалистът Майлс Кенеди и китаристът Марк Тремонти си поделят вокалните части, като Майлс пее куплетите, а Марк – припевите. В "Tested And Able" ролите са разменени. Финалната композиция „Slave To Master“ пък е най-дългата песен в кариерата на групата.

Групата свири заедно вече повече от две десетилетия и продължава да развива своята комбинация от мелодични вокали, силни китарни линии и плътен модерен рок звук.

В подкрепа на албума Alter Bridge обявиха и европейско турне “What Lies Within“, което стартира на 15 януари 2026 г. в Хамбург и завършва на 5 март в Нотингам. На сцената към тях ще се присъединят Daughtry и Sevendust.

Ключови думи: