Още един сингъл от новия албум на Alter Bridge

Alter Bridge продължават да покачват интереса към предстоящия си осми студиен албум. Днес групата пусна чисто новия сингъл „Playing Aces“ – трета песен от албума "Alter Bridge", който излиза на 9 януари 2026 г. чрез Napalm Records.

„Playing Aces“ показва още една страна от динамичното ново звучене на бандата стегнати рифове, силна вокална линия и характерното напрежение, което Alter Bridge умеят да съвършенство. Песента идва след синглите "What Lies Within" и "Silent Divide", които излязоха по-рано тази година.

Албумът "Alter Bridge" ще включва 12 нови композиции, записани през пролетта в легендарното студио 5150 в Калифорния, както и в студиото на дългогодишния продуцент на групата Майкъл „Elvis“ Баскет във Флорида. Сред заглавията, които вече привличат внимание, са „Rue The Day“, „Disregarded“ и „Scales Are Falling“.Групата сподели още, че в песента "Trust In Me" вокалистът Майлс Кенеди и китаристът Марк Тремонти си поделят вокалните части, като Майлс пее куплетите, а Марк – припевите. В "Tested And Able" ролите са разменени. Финалната композиция „Slave To Master“ пък е най-дългата песен в кариерата на групата.

Групата свири заедно вече повече от две десетилетия и продължава да развива своята комбинация от мелодични вокали, силни китарни линии и плътен модерен рок звук.

В подкрепа на албума Alter Bridge обявиха и европейско турне “What Lies Within“, което стартира на 15 януари 2026 г. в Хамбург и завършва на 5 март в Нотингам. На сцената към тях ще се присъединят Daughtry и Sevendust.