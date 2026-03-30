Тронът на Ози Озбърн ще бъде изложен в музей в Бирмингам

Емблематичният трон на Ози Озбърн, който феновете видяха за последно по време на концерта „Back To The Beginning“, ще бъде изложен в Birmingham Museum & Art Gallery в родния му Бирмингам.

Черният готически трон ще стане част от изложбата „Ozzy Osbourne: Working Class Hero“ от 1 юли 2026 г. Изложението е посветено на живота, музиката и културното влияние на легендарния фронтмен на Black Sabbath.

Тронът е създаден първоначално за церемонията по въвеждането на Ози в Залата на славата на рокендрола през 2024 г., а година по-късно се превърна в един от най-запомнящите се символи на последната му поява на сцена по време на историческия концерт на Black Sabbath на 5 юли 2025 г. на стадион Villa Park.

Дизайнът включва множество препратки към живота и кариерата на Ози, сред които и характерни мотиви с прилепски крила. Излагането му съвпада и с първата годишнина от смъртта на музиканта на 22 юли 2025 г.

Освен трона, посетителите могат да видят лични вещи, фотографии, сценични костюми и отличия от кариерата на Ози Озбърн – от детството му в квартал Астън до превръщането му в една от най-разпознаваемите фигури в историята на рок музиката.

Изложбата е организирана от Birmingham Museum & Art Gallery и Central BID Birmingham със съдействието на семейство Озбърн. От откриването си през юни 2025 г. тя е привлякла над 640 000 посетители и поради големия интерес вече два пъти е удължавала своя период на провеждане. В момента е планирано да остане отворена до 27 септември 2026 г.

„С наближаването на първата годишнина от „Back To The Beginning“ изглежда напълно естествено тронът на Ози да бъде поставен в музея, където ще може да бъде видян от феновете, които го обичаха“, коментира Шарън Озбърн.