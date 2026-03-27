Гледайте видеоклипа на Black Label Society към „Ozzy’s Song“

Парчето е част от албума „Engines Of Demolition“, издаден на 27 март

Публикувано на 30 Март 2026
Black Label Society публикуваха видеоклип към „Ozzy’s Song“ песен посветена на Ози Озбърн/

Видеото е режисирано от Джъстин Х. Райх (Three Thirty-three Creative). Песента е последна в съдържанието на новия албум „Engines Of Demolition“, издаден на 27 март чрез MNRK Heavy. В изданието са включени общо 15 трака, сред които и синглите „Name In Blood“, „Broken And Blind“, „The Gallows“ и „Lord Humungus“.

Фронтменът Зак Уайлд споделя, че музиката към „Ozzy’s Song“ е написана в рамките на дългия процес по създаване на албума, продължил близо четири години. Текстът е завършен по-късно, след пауза от ангажиментите му с турнето на Pantera.

Песента първоначално е носела работното заглавие „Ozzy’s Song“, което впоследствие остава и като официално име. С нея Black Label Society продължават линията на лични композиции, посветени на близки за Зак Уайлд музиканти, след „In This River“, написана в памет на Даймбег Дарел и Вини Пол.

