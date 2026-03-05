Въведете търсената дума и натиснете Enter
Джак Озбърн кръсти новородената си дъщеря на Ози Матилда Озбърн

Публикувано на 12 Март 2026
Снимка: Getty Images

Синът Ози и Шарън Озбърн – Джак Озбърн, и съпругата му Ари Гиърхарт посрещнаха второто си дете заедно. Момиченцето е родено на 5 март и носи името Ози Матилда Озбърн – в чест на покойния си дядо.

Новината беше съобщена от двойката със съвместна публикация в Instagram, в която те написаха: „Представяме ви Ози Матилда Озбърн“.

Бебето е родено с тегло около 3,3 килограма и е петата дъщеря на Джак Озбърн.

Ози Матилда е второто дете на Джак и Ари след Мейпъл Артемис Озбърн, родена през юли 2022 г. Джак има още три дъщери от предишния си брак с Лиса Стели – Пърл Клементайн, Анди Роуз и Мини Теодора.

Преди няколко месеца Джак разкри, че съпругата му е бременна, като сподели, че новината е донесла и известна утеха на семейството след тежката загуба.

Легендарният фронтмен на Black Sabbath Ози Озбърн почина на 22 юли 2025 г. на 76-годишна възраст.

