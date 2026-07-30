Тони Айоми за последното съобщение от Ози и работата с Йорн Ланде

След новината за първия му солов албум от повече от две десетилетия, който се очаква през октомври, Тони Айоми разказва повече за последните години от живота си, през които е работил по „From The Dark“.

В скорошно интервю за Rolling Stone легендарният китарист на Black Sabbath говори откровено за Ози Озбърн, отношенията помежду им, последния концерт на групата и загубата на дългогодишния си приятел и колега.

Айоми признава, че още по време на последната изява на Black Sabbath усещането за него е било необичайно. Концертът „Back To The Beginning“ в Бирмингам се проведе на 5 юли 2025 г. и се превърна в последната поява на оригиналния състав на групата на една сцена.

„Онази вечер всичко ми се струваше много странно, защото никога преди не бяхме свирили с Ози, седнал на трон. Той винаги скачаше наоколо, правеше физиономии и разсмиваше мен и Гийзър. Но този път дори не можех да го виждам, защото беше на трона отпред“, разказва Айоми.

Не само състоянието на Ози е направило концерта различен. Това е и първата изява на Black Sabbath с барабаниста Бил Уорд от около две десетилетия.

По думите на Айоми Уорд го е помолил да стои по-близо до него на сцената, тъй като не е бил напълно сигурен в някои моменти от песните. Китаристът се съгласил и останал назад до барабаните по време на изпълнението.

Емоцията от този последен концерт придобива съвсем различно значение само няколко седмици по-късно, когато Ози Озбърн умира.

„Разбира се, никой не знаеше, че Ози ще си отиде толкова скоро след това. Знаех, че не е добре, но не очаквах да се случи толкова бързо“, казва Айоми.

Китаристът разкрива, че двамата са си писали буквално в последните часове от живота на Ози. Озбърн му изпратил съобщение вечерта преди смъртта си.

„Писа ми предната вечер, колкото и странно да звучи сега, и каза, че не се чувства добре и такива неща. Но повечето ни разговори бяха: „Как се чувстваш? Как е това? Как е онова?“. Така че за мен това беше просто поредният ни разговор. Не очаквах да си отиде през нощта. Беше огромен шок.“

През годините здравословните проблеми и на двамата са се превърнали в една от темите, които ги държат в постоянен контакт. Айоми припомня, че Ози е преминал през множество лечения, болнични престои и процедури.

Самият Айоми получава сериозна подкрепа от него, когато през 2012 г. е диагностициран с лимфом.

„Той беше до мен, когато ме диагностицираха с рак. Обаждаше ми се всеки ден. Така че винаги сме се подкрепяли един друг. Липсват ми разговорите ни“, споделя китаристът.

Година след смъртта на Ози усещането за загубата все още е необичайно за него. „Все още не усещам, че го няма, защото когато погледна YouTube или нещо друго, винаги има нещо свързано с Ози и го виждам отново и отново. Почти сякаш още е тук. Много е странно. Просто бяхме в контакт толкова често. Точно това ми липсва.“

В интервюто Айоми говори и за новия си албум и избора на Йорн Ланде за вокалист.

Двамата всъщност имат обща история, която води към друг вокалист, оставил огромна следа в кариерата на Айоми - Рони Джеймс Дио.

Айоми и Ланде работят заедно след смъртта на Дио през 2010 г., когато Ланде се включва в специален трибют концерт. Именно тогава китаристът остава впечатлен от гласа му.

„Работили сме с него и преди. Когато направихме трибюта за Дио след смъртта на Рони, поканихме Йорн да изпее няколко песни с нас и гласът му наистина ми хареса. Тогава си помислих: „Бих искал да работя с него.“ Харесвам гласа му. Можеш да избереш някое голямо име, разбира се, но аз вече съм правил това.“

Така Ланде се превръща във вокалиста, който участва в целия „From The Dark“, като двамата с Айоми са работили заедно и по песните.

Китаристът вижда и определена прилика между начина, по който Ланде използва гласа си, и работата му с Рони Джеймс Дио. Не става дума толкова за това двамата да звучат еднакво, колкото за способността им да използват определени думи и фрази така, че вокалът да придобива допълнителна сила.

„При Рони беше така, когато пишеше текстовете, имаше определени думи, които можеше да изпее с невероятна мощ. Мисля, че при Йорн е същото“, казва Айоми.

„From The Dark“ ще бъде третият солов албум на Тони Айоми след „Iommi“ от 2000 г. и „Fused“ от 2005 г. В новия проект Йорн Ланде участва като вокалист и съавтор на песните, а съставът допълват басистката Беки Болдуин и барабанистът Карл Бразил. Албумът е продуциран от Айоми и дългогодишния му сътрудник Майк Ексетър.