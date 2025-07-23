Тони Айоми обяви нов албум. Чуйте първия сингъл с вокалите на Йорн Ланде

Тони Айоми обяви новия си албум „From The Dark“. Това ще бъде третият солов албум на китариста на Black Sabbath след "Iommi" от 2000 г. и "Fused" от 2005 г.

Заедно с новината Айоми представи и първия сингъл „World Alone“. Премиерата на песента се състоя по време на специално стрийминг събитие в родния му Бирмингам, близо до Black Sabbath Bridge.

Вокалите в „World Alone“ са на Йорн Ланде, който участва в целия албум и има авторски принос към всички песни. Към Айоми и Ланде се присъединяват басистката Беки Болдуин и барабанистът Карл Бразил. "From The Dark" е продуциран от Айоми и дългогодишния му сътрудник Майк Ексетър.

„Това е албум, който наистина ни беше приятно да направим. Не се опитваме да доказваме нищо. Това е страхотен албум и е рок“, казва Айоми.

„World Alone“ пристига и с официален видеоклип, чието действие се развива в ретрофутуристичен и дистопичен свят. Главният герой попада в извратена видеоигра, в която трябва да се бори за живота си.

Основното издание на "From The Dark" съдържа осем песни, а делукс CD версията добавя „Scent Of Dark“ и удължена версия на „Deified“, двете инструментални композиции, които Айоми представи съответно през 2021 и 2024 година.

"From The Dark" съдържание:

1. Over The Violent Sun

2. Black Times

3. World Alone

4. Beyond The Dead

5. Stormwatcher

6. Death Wake

7. Return Of The Arbalist

8. Legacy

На 4 септември „World Alone“ ще бъде издадена и като лимитиран 7-инчов сингъл с инструментална версия на песента.