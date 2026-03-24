Токов удар прекъсна концерт на Iron Maiden в Париж

Концертът на Iron Maiden в Париж на 22 юни беше прекъснат заради мащабно спиране на електрозахранването, което остави без ток и осветление La Défense Arena – най-голямата закрита концертна зала в Европа с капацитет до 40 000 души.

Проблемът настъпва по време на изпълнението на „2 Minutes To Midnight“, когато сцената потъва в пълен мрак. Около десет минути по-късно аварийното осветление в залата е възстановено, но сцената остава без захранване. След близо час чакане концертът продължава.

Шоуто е част от турнето „Run For Your Lives“, а специално за тази дата Iron Maiden записват кадри за предстоящ филм, посветен на турнето. Преди концерта феновете са били помолени да не използват мобилните си телефони, за да се осигури по-добро преживяване и по-качествени записи.

След завръщането на сцената Брус Дикинсън съобщава на публиката, че заради строгия вечерен час на залата концертът трябва да приключи в 23:30 ч. Това принуждава групата да се откаже от традиционния бис и да пропусне три от най-обичаните си песни – „Aces High“, „Fear Of The Dark“ и „Wasted Years“.

Въпреки неочакваното прекъсване Iron Maiden успяват да довършат основната част от концерта си, включваща песни като „Murders In The Rue Morgue“, „Killers“, „The Number Of The Beast“, „Powerslave“, „Run To The Hills“, „The Trooper“, „Hallowed Be Thy Name“ и „Iron Maiden“.